1) протяжність кордонів України. 2)миси України і їх координати
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1) протяжність кордонів України. 2)миси України і їх координати
Ответ(ы):
Гость:
Становить 5684 км Загальна протяжність усіхкордонів держави на морі й на суходолі — 7643 км.
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