1. Проводящий контур движется поступательно в однородном магнитном поле; неоднородном. Возникает ли ЭДС индукции в этих случаях? 2. Всегда ли при изменении магнитной индукци и в проводящем контуре, расположенном перпе...

1. Проводящий контур движется поступательно в однородном магнитном поле; неоднородном. Возникает ли ЭДС индукции в этих случаях? 2. Всегда ли при изменении магнитной индукци и в проводящем контуре, расположенном перпендикулярно линиям магнитной индукции, в нем возникает ЭДС индукции? 3. В катушке содержащей 125, витков магнитный поток равен 2.4 х 10 ^-3 Вб. За какое время магнитный поток уменьшится до 1,6х х 10^ -3 Вб, если в катушке возникла средняя ЭДС, равна 2,5 В?