1) Путешественник проплыл против течения реки на моторной лодке 3 ч. Обратно он вернулся на плоту. Сколько времени путешественник затратил на обратный путь, если собственная с корость лодки 24 км/ч, а скорость течения...

Разное
1) Путешественник проплыл против течения реки на моторной лодке 3 ч. Обратно он вернулся на плоту. Сколько времени путешественник затратил на обратный путь, если собственная с корость лодки 24 км/ч, а скорость течения 3 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24-3=21км/час скорость против течения 21*3=63км расстояние, которое он проплыл 63:3=21 час плыл обратно на плоту (только скорость течения)
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