1) Путешественник проплыл против течения реки на моторной лодке 3 ч. Обратно он вернулся на плоту. Сколько времени путешественник затратил на обратный путь, если собственная с корость лодки 24 км/ч, а скорость течения...

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1) Путешественник проплыл против течения реки на моторной лодке 3 ч. Обратно он вернулся на плоту. Сколько времени путешественник затратил на обратный путь, если собственная с корость лодки 24 км/ч, а скорость течения 3 км/ч?

Автор: Гость