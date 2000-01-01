1. Рабочий должен был изготовить 450 деталей. В первый день он изготовил 60% деталей, а остальные- во второй. Сколько деталей изготовил рабочий во второй день? 2. В библиотеке было 8000 книг. Через год их увеличилось на 2000 кн...

Математика

1. Рабочий должен был изготовить 450 деталей. В первый день он изготовил 60% деталей, а остальные- во второй. Сколько деталей изготовил рабочий во второй день? 2. В библиотеке было 8000 книг. Через год их увеличилось на 2000 книг. На сколько процентов увельчилось число книг в библиотеке?

Автор: Гость