1. Рабочий должен был изготовить 450 деталей. В первый день он изготовил 60% деталей, а остальные- во второй. Сколько деталей изготовил рабочий во второй день? 2. В библиотеке было 8000 книг. Через год их увеличилось на 2000 кн...
Математика
1. Рабочий должен был изготовить 450 деталей. В первый день он изготовил 60% деталей, а остальные- во второй. Сколько деталей изготовил рабочий во второй день? 2. В библиотеке было 8000 книг. Через год их увеличилось на 2000 книг. На сколько процентов увельчилось число книг в библиотеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) 450:100* 60=270 (д) изготовил в 1 день 2) 450-270=180 (д) изготовил во 2 день Ответ: во 2 день рабочий изготовил 180 деталей. 2. 8000-100% 2000-?% (2000х100):8000=25 Ответ:на 25%
Гость:
450 деталей это 100% x- деталией-60% Решение-450*60/100=270 деталей что составляет 40% Вторая задача 8000 это100% то 2000-х% значит 2000*100/8000=25% Ответ 25%
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