1) Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые :2/5a-(3/5a-6b) 2)Упростите выражения 2(2х-3у)-6(у-х)+4(5х-3у) и найдите значение при х= -1,у= - 2
Математика
1) Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые :2/5a-(3/5a-6b) 2)Упростите выражения 2(2х-3у)-6(у-х)+4(5х-3у) и найдите значение при х= -1,у= - 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. 2(2x-3y)-6(y-x)+4(5x-3y)= 4x-6y-6y+6x+20x-12y=30x-24y 30×(-1)-24×(-2) = -30-48=-78
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