1) Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые :2/5a-(3/5a-6b) 2)Упростите выражения 2(2х-3у)-6(у-х)+4(5х-3у) и найдите значение при х= -1,у= - 2

Математика

1) Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые :2/5a-(3/5a-6b) 2)Упростите выражения 2(2х-3у)-6(у-х)+4(5х-3у) и найдите значение при х= -1,у= - 2

Автор: Гость