1) Раскройте скобки, используя Present Simple или Present Progressive 1. He often ( go) to the cinema. 2. I ( not/ do) anything now. 3. She ( play) the guitar. 4. I ( be) in the 6 form. 5. ( She/ visit) her grendma often?
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1) Раскройте скобки, используя Present Simple или Present Progressive 1. He often ( go) to the cinema. 2. I ( not/ do) anything now. 3. She ( play) the guitar. 4. I ( be) in the 6 form. 5. ( She/ visit) her grendma often?
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1 he often goes... 2 I'm not doing... 3 she plays... 4 I'm... 5 does she visit...
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