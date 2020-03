1) Раскройте скобки, используя Present Simple или Present Progressive 1. He often ( go) to the cinema. 2. I ( not/ do) anything now. 3. She ( play) the guitar. 4. I ( be) in the 6 form. 5. ( She/ visit) her grendma often?

Английский язык

1) Раскройте скобки, используя Present Simple или Present Progressive 1. He often ( go) to the cinema. 2. I ( not/ do) anything now. 3. She ( play) the guitar. 4. I ( be) in the 6 form. 5. ( She/ visit) her grendma often?

