1. Расположите химические элементы А) в порядке возрастания неметаллических свойств С, Ве, N. Б) в порядке возрастания неметаллических свойств Ва, Mg, Sr.
Разное
1. Расположите химические элементы А) в порядке возрастания неметаллических свойств С, Ве, N. Б) в порядке возрастания неметаллических свойств Ва, Mg, Sr.
Ответ(ы):
Гость:
A)Be,C,N в порядке возрастания неметалических свойств Б)Ba,Sr,Mg в порядке возрастания неметалических свойств
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