1. Расположите химические элементы А) в порядке возрастания неметаллических свойств С, Ве, N. Б) в порядке возрастания неметаллических свойств Ва, Mg, Sr.

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1. Расположите химические элементы А) в порядке возрастания неметаллических свойств С, Ве, N. Б) в порядке возрастания неметаллических свойств Ва, Mg, Sr.

Автор: Гость