1)Распределите словосочетания по группам в зависимости от того, в какой морфеме пропущена буква. Сколько групп у вас получиться? Ш...лковая лента, дубовый ж...лудь, грозовой туч...й, вкусной лапш...й, порос камыш...м, ч...рный...
Русский язык
1)Распределите словосочетания по группам в зависимости от того, в какой морфеме пропущена буква. Сколько групп у вас получиться? Ш...лковая лента, дубовый ж...лудь, грозовой туч...й, вкусной лапш...й, порос камыш...м, ч...рный котёнок, торговать парч...й, ш...пот на уроке, зимней стуж...й, живет за границ...й, ж...сткая постель, отправился за добыч...й, кормить птенц..в, гулять с товарищ...м, деш...вые овощи. 2)Запишите группы словосочетаний, обозначьте орфограммы. 3)Выберите по два словосочетания из каждой группы и составьте с ними предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 шелковая лента, дубовый желудь, черный котенок, шепот на уроке, жесткая постель, дешевые овощи, -пропущена буква в корне 2 грозовой тучей, вкусной лапшой,пророс камышом, торговать парчой, зимней стужей, живет за границей, отправился за добычей, кормить птенцов, гулять с товарищем, - в окончании 1 Шелковая лента была вплетена в косу. У меня живет черный котенок. 2 Нас накормили вкусной лапшой. Моя тетя живет за границей.
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