1)Распределите словосочетания по группам в зависимости от того, в какой морфеме пропущена буква. Сколько групп у вас получиться? Ш...лковая лента, дубовый ж...лудь, грозовой туч...й, вкусной лапш...й, порос камыш...м, ч...рный...

Русский язык

1)Распределите словосочетания по группам в зависимости от того, в какой морфеме пропущена буква. Сколько групп у вас получиться? Ш...лковая лента, дубовый ж...лудь, грозовой туч...й, вкусной лапш...й, порос камыш...м, ч...рный котёнок, торговать парч...й, ш...пот на уроке, зимней стуж...й, живет за границ...й, ж...сткая постель, отправился за добыч...й, кормить птенц..в, гулять с товарищ...м, деш...вые овощи. 2)Запишите группы словосочетаний, обозначьте орфограммы. 3)Выберите по два словосочетания из каждой группы и составьте с ними предложения.

Автор: Гость