1) рассчитайте молярную массу : а) бромида магния MgBr² б) оксида меди CuO в) молекул??рного кислорода О² 2) определите число атомов каждого из элементов, содепжащихся в воде, взятой количеством вещества 5моль 9г

Гость: Гость:

1. MgBr2= 24+80x2=184 г/моль CuO=64+16 =80 г/моль O2= 16x2=32 г/моль 2.5 моль: В воде 2 атома водорода и один кислорода, значит в воде хим. кол-вом 5 моль, 5 моль кислорода и 10 моль водорода n1(0)=5 моль; n1(H)=10моль; Если N=n*N(A), то N1(O)=5моль*6,02*10²³=30,1*10²³.N1(H)=10моль*6,02*10²³=60,2*10²³; 0,5 моль воды: n2(O)=0.5моль; n2(H)=1моль; N2(O)=0.5моль*6,02*10²³=3,01*10²³ N2(H)=1моль*6,02*10²³=6,02*10²³ 9г воды: Получается что n(H2O)=9г/2г/моль=4,5моль n3(O)=4.5моль; n3(H)=9моль N3(o)=4.5*6.02*10²³=27.09*10²³ N3(H)=9*6.02*10²³=54.18*10²³