1)Рассчитайте сопротивление вольфрамовой проволоки длиной 5 м и пло- щадью попер??чного сечения 1,1 мм 2 . 2) Какова длина железной проволоки, если ее сопротивление равно 4 Ом, а площадь поперечного сечения 0,3 мм 2 ? ...
Физика
1)Рассчитайте сопротивление вольфрамовой проволоки длиной 5 м и пло- щадью попер??чного сечения 1,1 мм 2 . 2) Какова длина железной проволоки, если ее сопротивление равно 4 Ом, а площадь поперечного сечения 0,3 мм 2 ? 3) Под каким напряжением находится медный провод длиной 120 м и пло- щадью поперечного сечения 0,34 мм 2 , если сила тока в нем 200 мА? (1 мА = 0,001 А)
Ответ(ы):
Гость:
1) R=p*L/S=5,5*10^-2*5/1,1=0,25 Ом 2) L=R*S/p=4*0,3/12*10^-2=10 м 3)U=I*R=I*p*L/S=0,2*1,7*10^-2*120/0,34=1,2 В
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