1)Рассчитайте сопротивление вольфрамовой проволоки длиной 5 м и пло- щадью попер??чного сечения 1,1 мм 2 . 2) Какова длина железной проволоки, если ее сопротивление равно 4 Ом, а площадь поперечного сечения 0,3 мм 2 ? ...

Физика

1)Рассчитайте сопротивление вольфрамовой проволоки длиной 5 м и пло- щадью попер??чного сечения 1,1 мм 2 . 2) Какова длина железной проволоки, если ее сопротивление равно 4 Ом, а площадь поперечного сечения 0,3 мм 2 ? 3) Под каким напряжением находится медный провод длиной 120 м и пло- щадью поперечного сечения 0,34 мм 2 , если сила тока в нем 200 мА? (1 мА = 0,001 А)

Автор: Гость