№1 Расшифруй аббревиатуры названий современных международных организаций: ООН, ОБСЕ, НАТО, ЛАГ, АТЭС, ЕврАзЭС, СНГ, ОПЕК, ВТО. Подпиши цель их создания. №2 3. Из перечисленных стран выбери и соотнеси что в большую восьмерку ...
История
№1 Расшифруй аббревиатуры названий современных международных организаций: ООН, ОБСЕ, НАТО, ЛАГ, АТЭС, ЕврАзЭС, СНГ, ОПЕК, ВТО. Подпиши цель их создания. №2 3. Из перечисленных стран выбери и соотнеси что в большую восьмерку относится а что в ядерный клуб Большая Восьмерка: Ядерный клуб (ядерная пятерка): Страны: Китай, Япония, США, Великобритания, Южная Корея, КНДР, Ирак, Россия, Франция, Турция, Португалия, Испания, Италия, Греция, Индия, Швеция, Германия, Австрия, Египет, Саудовская Аравия, Сирия, Ливия, Чехия, Польша, Канада.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 ООН-Организация Объединенных Наций ОБСЕ-Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе НАТО-Организация Северо-Атлантического Договора ЛАГ-Лига арабских государств АТЭС- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество ЕврАзЭС- Евразийское экономическое сообщество СНГ-Содружество Независимых Государств ОПЕК- Организация Стран-Экспортёров Нефти ВТО-Всемирная таможенная организация
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