№1 Расшифруй аббревиатуры названий современных международных организаций: ООН, ОБСЕ, НАТО, ЛАГ, АТЭС, ЕврАзЭС, СНГ, ОПЕК, ВТО. Подпиши цель их создания. №2 3. Из перечисленных стран выбери и соотнеси что в большую восьмерку ...

История

№1 Расшифруй аббревиатуры названий современных международных организаций: ООН, ОБСЕ, НАТО, ЛАГ, АТЭС, ЕврАзЭС, СНГ, ОПЕК, ВТО. Подпиши цель их создания. №2 3. Из перечисленных стран выбери и соотнеси что в большую восьмерку относится а что в ядерный клуб Большая Восьмерка: Ядерный клуб (ядерная пятерка): Страны: Китай, Япония, США, Великобритания, Южная Корея, КНДР, Ирак, Россия, Франция, Турция, Португалия, Испания, Италия, Греция, Индия, Швеция, Германия, Австрия, Египет, Саудовская Аравия, Сирия, Ливия, Чехия, Польша, Канада.

Автор: Гость