1.разложите на множители: а) 28-7а^2 б) - 11с ²+22с-11 в)с³а+8а г)(у²-1)²-9 2. решите уравн??ние: 3х³-27х=0 3.Разложите на множители ,выделив полный квадрат: а²+6а-40.

Алгебра
1.разложите на множители: а) 28-7а^2 б) - 11с ²+22с-11 в)с³а+8а г)(у²-1)²-9 2. решите уравн??ние: 3х³-27х=0 3.Разложите на множители ,выделив полный квадрат: а²+6а-40.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28-7a^2= 7(4-a^2)=7(2-a)(2+a); 2)-11c^2+22c-11=-11(c^2-2+1)= -11(c-1)^2=-11(c-1)(c-1); 3)c^3a+8a=a(c^3+8)=a(c+2)(c^2-2c+4); 4)(y^2-1)^2-9= (y^2-1-3)(y^2-1+3)=(y^2-4)(y^2+2)= =(y-2)(y+2)(y^2+2); 5) 3x^3-27x=0 3x(x^2-9)=0 3x(x-3)(x+3)=0 3x=0 => x=0 x-3=0 => x=3 x+3=0 =>x=-3 6) a^2+6a-40= (a+3)^2-49=(a+3)^2-7^2= (a+3-7)(a+3+7)= =(a-4)(a+10).
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