1.разложите на множители: а) 28-7а^2 б) - 11с ²+22с-11 в)с³а+8а г)(у²-1)²-9 2. решите уравн??ние: 3х³-27х=0 3.Разложите на множители ,выделив полный квадрат: а²+6а-40.

Алгебра

1.разложите на множители: а) 28-7а^2 б) - 11с ²+22с-11 в)с³а+8а г)(у²-1)²-9 2. решите уравн??ние: 3х³-27х=0 3.Разложите на множители ,выделив полный квадрат: а²+6а-40.

Автор: Гость