1.разложите на множители: а) 28-7а^2 б) - 11с ²+22с-11 в)с³а+8а г)(у²-1)²-9 2. решите уравн??ние: 3х³-27х=0 3.Разложите на множители ,выделив полный квадрат: а²+6а-40.
Алгебра
1.разложите на множители: а) 28-7а^2 б) - 11с ²+22с-11 в)с³а+8а г)(у²-1)²-9 2. решите уравн??ние: 3х³-27х=0 3.Разложите на множители ,выделив полный квадрат: а²+6а-40.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28-7a^2= 7(4-a^2)=7(2-a)(2+a); 2)-11c^2+22c-11=-11(c^2-2+1)= -11(c-1)^2=-11(c-1)(c-1); 3)c^3a+8a=a(c^3+8)=a(c+2)(c^2-2c+4); 4)(y^2-1)^2-9= (y^2-1-3)(y^2-1+3)=(y^2-4)(y^2+2)= =(y-2)(y+2)(y^2+2); 5) 3x^3-27x=0 3x(x^2-9)=0 3x(x-3)(x+3)=0 3x=0 => x=0 x-3=0 => x=3 x+3=0 =>x=-3 6) a^2+6a-40= (a+3)^2-49=(a+3)^2-7^2= (a+3-7)(a+3+7)= =(a-4)(a+10).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте от данных прилагательных все возможные формы степеней сравнения.Помог??те очень надо! Старательный Прилежный Внимательный Трудол...
Математика
Найти площадь осевого сечения уилиндра, если его диаметр равен 8 см, а диагональ осевого сечения 10 см
Математика
Длина радиуса окружности 1,5 дм. Вычислите длину окружности (p =3) 1) 3,5 дм. 2) 3 дм. 3) 9 дм. 4) 18 дм. Длина диаметра окружности равна...
Математика
Велосипидист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч сколько километров проехал велосипедист за это время