1)Разложите на множители выражения: а)12х+4х^2(2 это в квадрате)= б)10а-5b-2ах+bх. в)3(4-х)^2(2 это в квадрате)-4(х-4) Надеюсь на вашу помощь:)
Алгебра
1)Разложите на множители выражения: а)12х+4х^2(2 это в квадрате)= б)10а-5b-2ах+bх. в)3(4-х)^2(2 это в квадрате)-4(х-4) Надеюсь на вашу помощь:)
Ответ(ы):
Гость:
=4х(3+х)=(10а-5в)-(2ах-вх)=5(2а-в)-х(2а-в)=(2а-в)(5-х)3(4-х)²-4(х-4)=3(х-4)²-4(х-4)=(х-4)(3(х-4)-4)=(х-4)(3х-12-4)=(х-4)(3х-16)
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