1)Разложите на множители выражения: а)12х+4х^2(2 это в квадрате)= б)10а-5b-2ах+bх. в)3(4-х)^2(2 это в квадрате)-4(х-4) Надеюсь на вашу помощь:)

Алгебра
1)Разложите на множители выражения: а)12х+4х^2(2 это в квадрате)= б)10а-5b-2ах+bх. в)3(4-х)^2(2 это в квадрате)-4(х-4) Надеюсь на вашу помощь:)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
=4х(3+х)=(10а-5в)-(2ах-вх)=5(2а-в)-х(2а-в)=(2а-в)(5-х)3(4-х)²-4(х-4)=3(х-4)²-4(х-4)=(х-4)(3(х-4)-4)=(х-4)(3х-12-4)=(х-4)(3х-16)

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите! Последнее, ну короче поймёте...
Ответить
Математика
Срочно помогите!!! Длина детали 6 см , а на плане длина детали 60 см . нийдите масшта?? плана
Ответить
Математика
Это математика))) Товар стоил 1 900 р. Во время распродажи его цена была уменьшена на 10%. Какова новая цена этого товара?
Ответить
Українська література
Дібрати епітети до слова сніг
Ответить
География
1 Используя карты атласа,приведите примеры разных по абсолютной высоте равнин. 2 ??опоставьте физическую карту полушарий и карту Государства мира...
Ответить