1)Разложите на множители выражения: а)12х+4х^2(2 это в квадрате)= б)10а-5b-2ах+bх. в)3(4-х)^2(2 это в квадрате)-4(х-4) Надеюсь на вашу помощь:)

Алгебра

1)Разложите на множители выражения: а)12х+4х^2(2 это в квадрате)= б)10а-5b-2ах+bх. в)3(4-х)^2(2 это в квадрате)-4(х-4) Надеюсь на вашу помощь:)

Автор: Гость