1)Реши неравенства: 5b больше 35 ,72 : e меньше 9 . 2)Покажи расположение их решений на координатном луче. 3)Какие числа являются решениями неравенства 3 меньше x меньше9? Покажи расположение решений этого неравенства на коор...

Математика

1)Реши неравенства: 5b больше 35 ,72 : e меньше 9 . 2)Покажи расположение их решений на координатном луче. 3)Какие числа являются решениями неравенства 3 меньше x меньше9? Покажи расположение решений этого неравенства на координатном луче.

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