1). Реши уравнения. y:8=3562 а*7=14224 2). Услажни уравнения так, чтобы корни уравнений при этом не изменились.(Не могу решить

Корень - это неизвестное (х...а.....у.....)....(найти корень - это просто уравнение нужно решить) усложнить, то есть посложнее чтобы решение было у:8=3562 у=3562*8 у=28496 усложняем) 8*2=16.........3562:2=1781 у:16=1781 у=1781*16 у=28496 а*7=14224 а=14224:7 а=2032 - корень уравнение усложняем 7*10=70.....14224*10=142240 а*70=142240 а=142240:70 а=2032