1)Реши задачу. Гриша, Ваня и Коля живут в одном доме. Один из мальчиков блондин, другой брюнет, а третий шатен. Какого цвета волосы каждого мальчика, если известно,что Гриша и брюнет дружат; шатен и Ваня учатся в одном классе;...
Математика
1)Реши задачу. Гриша, Ваня и Коля живут в одном доме. Один из мальчиков блондин, другой брюнет, а третий шатен. Какого цвета волосы каждого мальчика, если известно,что Гриша и брюнет дружат; шатен и Ваня учатся в одном классе; Коля пригласил в гости Гришу и блондина. 2)Твоё решение задачи оформлено таблицей? Если использован другой способ,составь таблицу.
Ответ(ы):
Гость:
блондин шатен брюнет гриша - + - коля - - + ваня + - -
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