1)Реши задачу. Гриша, Ваня и Коля живут в одном доме. Один из мальчиков блондин, другой брюнет, а третий шатен. Какого цвета волосы каждого мальчика, если известно,что Гриша и брюнет дружат; шатен и Ваня учатся в одном классе;...

Математика

1)Реши задачу. Гриша, Ваня и Коля живут в одном доме. Один из мальчиков блондин, другой брюнет, а третий шатен. Какого цвета волосы каждого мальчика, если известно,что Гриша и брюнет дружат; шатен и Ваня учатся в одном классе; Коля пригласил в гости Гришу и блондина. 2)Твоё решение задачи оформлено таблицей? Если использован другой способ,составь таблицу.

Автор: Гость