1)реши задачу.на 9 простыней в ателье изросходовали 36 метров ткани. сколько метров ??акой же ткани израсходуют на 18 простыней. 2)найди другой способ решения задачи.3) реши задачу,если нужно узнать сколько метров ткани потребу...
Математика
1)реши задачу.на 9 простыней в ателье изросходовали 36 метров ткани. сколько метров ??акой же ткани израсходуют на 18 простыней. 2)найди другой способ решения задачи.3) реши задачу,если нужно узнать сколько метров ткани потребуется на 27 простыней ; 36 простыней; 16 простыней. 4)для каждого ли случая возможны оба способа
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