1 Реши задачу. Водитель автобуса за первый день поехал 120 км., а во второй день - 300 на км больше, чем во второй. На весь маршрут в эти два дня он потратил 9 часов. Сколько часов он проехал каждый из этих дней?

Математика

1 Реши задачу. Водитель автобуса за первый день поехал 120 км., а во второй день - 300 на км больше, чем во второй. На весь маршрут в эти два дня он потратил 9 часов. Сколько часов он проехал каждый из этих дней?

Автор: Гость