1 Реши задачу. Водитель автобуса за первый день поехал 120 км., а во второй день - 300 на км больше, чем во второй. На весь маршрут в эти два дня он потратил 9 часов. Сколько часов он проехал каждый из этих дней?
Математика
1 Реши задачу. Водитель автобуса за первый день поехал 120 км., а во второй день - 300 на км больше, чем во второй. На весь маршрут в эти два дня он потратил 9 часов. Сколько часов он проехал каждый из этих дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 + 120 + 300 = 9x 9x = 540 x = 60 км/ч - скорость автобуса 1 день - 120/x = 120/60 = 2 часа 2 день - (120+300)/x = 420/x = 420/60 = 7 часов Ответ: в первый день он ехал 2 часа, во второй день - 7 часов.
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