1) Решить задачу, составив линейный алгоритм ее решения и код программы на C++. Цена за единицу блок управления и контроля факелом газовой скважины – х руб. (ввести с клавиату ры). Фирма закупает n блоков. Найти стоим...

1) Решить задачу, составив линейный алгоритм ее решения и код программы на C++. Цена за единицу блок управления и контроля факелом газовой скважины – х руб. (ввести с клавиату ры). Фирма закупает n блоков. Найти стоимость всей покупки, если для государственных фирм предоставляется скидка 11%.