1) Решить задачу, составив линейный алгоритм ее решения и код программы на C++. Цена за единицу блок управления и контроля факелом газовой скважины – х руб. (ввести с клавиату ры). Фирма закупает n блоков. Найти стоим...
1) Решить задачу, составив линейный алгоритм ее решения и код программы на C++. Цена за единицу блок управления и контроля факелом газовой скважины – х руб. (ввести с клавиату ры). Фирма закупает n блоков. Найти стоимость всей покупки, если для государственных фирм предоставляется скидка 11%.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
#include <iostream> using namespace std; int main() { float x,n,r,f; cout << "Цена за единицу блок управления и контроля факелом газовой скважины x: "; cin >> x; cout << "n-блоки: "; cin >> n; r = (x*n)-(x*n)/100*11; cout << r; system("pause"); }