1. Рожковое дерево- один из символов Кипра - сыграло важную роль в истории ювелирного дела, так как..а) его древесина использовалась для изготовление разных фигурок б) из его древесины изготавливали инструменты дл...

1. Рожковое дерево- один из символов Кипра - сыграло важную роль в истории ювелирного дела, так как..а) его древесина использовалась для изготовление разных фигурок б) из его древесины изготавливали инструменты для ювелиров в) его семена использовались как мера веса г) из его семян получались красивые бусы д) его семена использовали в качестве вставок в кольца 2. У вагонов поездов, следующих из Беларуси в Польшу, на границе меняют колесные пары, так как ширина железнодорожной колеи меняется ... а) с 1435 мм на 1520 мм б) с 1520 мм на 1435 мм в) с 1676 мм на 1435 мм г) с 1435 мм на 1676 мм д) с 1520 мм на 1676 мм 3. Европа подарила Америке а) клен ясенелистный б) непарного шелкопряда в) ондатру г) колорадского жука д) европейскую норку 4. Семена средиземноморского кустарника ладанника прорастают лишь после а) промораживания б) замачивания в) длительного периода покоя г) воздействия пожара д) прохождение через кишечник растительноядных животных