1) сделай чертёж к задаче. По лесной тропинке одновременно выбежали два ежика. Скорость одного 67м/мин, а скорость другого 73м/мин. За какое время они преодалеют 560 м?
Математика
1) сделай чертёж к задаче. По лесной тропинке одновременно выбежали два ежика. Скорость одного 67м/мин, а скорость другого 73м/мин. За какое время они преодалеют 560 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=67м/мин. ----->. Т -?м. S-560 м __________________________________________ ------> V2=73м/мин Решение: 1)67 + 73 = 140 (м/мин)-Общая скорость 2)560 : 140 = 4(ч)-T Ответ:за 4 часа они преодалеют 560 м. Обращайся)
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