1) сделай чертёж к задаче. По лесной тропинке одновременно выбежали два ежика. Скорость одного 67м/мин, а скорость другого 73м/мин. За какое время они преодалеют 560 м?

Математика

1) сделай чертёж к задаче. По лесной тропинке одновременно выбежали два ежика. Скорость одного 67м/мин, а скорость другого 73м/мин. За какое время они преодалеют 560 м?

Автор: Гость