1)Сделай к задаче чертёж и реши её. Из двух городов,расстояние между которыми 7400км,вылетели одновременно навстречу друг другу два самолёта и встретились через 4 ч.Скорость одного самолёта 950 км/ч.Определи скорость второго с...

Математика

1)Сделай к задаче чертёж и реши её. Из двух городов,расстояние между которыми 7400км,вылетели одновременно навстречу друг другу два самолёта и встретились через 4 ч.Скорость одного самолёта 950 км/ч.Определи скорость второго самолёта. 2)составь одну из обратных задач и сделай для неё чертёж.

Автор: Гость