1)Сделай к задаче чертёж и реши её. Из двух городов,расстояние между которыми 7400км,вылетели одновременно навстречу друг другу два самолёта и встретились через 4 ч.Скорость одного самолёта 950 км/ч.Определи скорость второго с...
Математика
1)Сделай к задаче чертёж и реши её. Из двух городов,расстояние между которыми 7400км,вылетели одновременно навстречу друг другу два самолёта и встретились через 4 ч.Скорость одного самолёта 950 км/ч.Определи скорость второго самолёта. 2)составь одну из обратных задач и сделай для неё чертёж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)805 км скорость 2 но самолета
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