1)Сделай краткую запись задачи. В магазин привезли 7 ящиков груш. Когда часть груш продали, их осталось 39 кг. Сколько килограммов груш продали, если в каждом ящике было 23 кг? 2)Запиши более удобную формулировку задачи. 3) Ре...

Математика

1)Сделай краткую запись задачи. В магазин привезли 7 ящиков груш. Когда часть груш продали, их осталось 39 кг. Сколько килограммов груш продали, если в каждом ящике было 23 кг? 2)Запиши более удобную формулировку задачи. 3) Реши задачу. Запиши решение сложным выражением.

Автор: Гость