1)Сделай краткую запись задачи. В магазин привезли 7 ящиков груш. Когда часть груш продали, их осталось 39 кг. Сколько килограммов груш продали, если в каждом ящике было 23 кг? 2)Запиши более удобную формулировку задачи. 3) Ре...
Математика
1)Сделай краткую запись задачи. В магазин привезли 7 ящиков груш. Когда часть груш продали, их осталось 39 кг. Сколько килограммов груш продали, если в каждом ящике было 23 кг? 2)Запиши более удобную формулировку задачи. 3) Реши задачу. Запиши решение сложным выражением.
Ответ(ы):
Гость:
1,2) Привезли- 7 ящ. Осталось груш-39 кг 1 ящ-23 кг Продали-? кг 3) (7*23)-39=161-39=122 (кг)- продали Ответ: продали 122кг
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