1.Сидеть сложа руки. 2.Делать спустя рукава. 3.Бить баклуши. 4.Заварить кашу. 5.Держать язык за зубами. 6.Покраснеть до ушей. 7.Бежать во все лопатки. 8.Вставать с первыми петухами. 9.Знать как свои пять пальцев. 10.Выйти сухи...
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1.Сидеть сложа руки. 2.Делать спустя рукава. 3.Бить баклуши. 4.Заварить кашу. 5.Держать язык за зубами. 6.Покраснеть до ушей. 7.Бежать во все лопатки. 8.Вставать с первыми петухами. 9.Знать как свои пять пальцев. 10.Выйти сухим из воды. Задание : Составьте и запишите предложение или текст, употребив в нём любое из данных фразеологизмов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Держи язык за зубами! Иначе, придется несладко!"-воскликнул один из обидчиков. Было так неловко, что я весь покраснел до ушей
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