1.Сидеть сложа руки. 2.Делать спустя рукава. 3.Бить баклуши. 4.Заварить кашу. 5.Держать язык за зубами. 6.Покраснеть до ушей. 7.Бежать во все лопатки. 8.Вставать с первыми петухами. 9.Знать как свои пять пальцев. 10.Выйти сухи...

Русский язык

1.Сидеть сложа руки. 2.Делать спустя рукава. 3.Бить баклуши. 4.Заварить кашу. 5.Держать язык за зубами. 6.Покраснеть до ушей. 7.Бежать во все лопатки. 8.Вставать с первыми петухами. 9.Знать как свои пять пальцев. 10.Выйти сухим из воды. Задание : Составьте и запишите предложение или текст, употребив в нём любое из данных фразеологизмов.

Автор: Гость