1)Скадить ривняня кола з центром (3;-4) яке проходить через початок кординат 2)Точки А(-3;-1)и В(5;5)-кинци диаметра круга.Знайдить радиус этого круга 3)с обьяснениям
Математика
1)Скадить ривняня кола з центром (3;-4) яке проходить через початок кординат 2)Точки А(-3;-1)и В(5;5)-кинци диаметра круга.Знайдить радиус этого круга 3)с обьяснениям
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