1)Сколько людей ездит на автобусах, если известно, что их 48% от всего населения Ижевска, и нам до населения в 1000000 человек не хватает 389367 человек? (Ответ округлите до целого числа). * 2) Сколько процентов составляет пло...

Математика

1)Сколько людей ездит на автобусах, если известно, что их 48% от всего населения Ижевска, и нам до населения в 1000000 человек не хватает 389367 человек? (Ответ округлите до целого числа). * 2) Сколько процентов составляет площадь Ижевска от площади всей России? Площадь России равна 17075400 га. Округлите ответ до десятитысячных. * 3) . Сколько людей ездит на автобусах, если известно, что их 48% от всего населения Ижевска, и нам до населения в 1000000 человек не хватает 389367 человек? (Ответ округлите до целого числа). *

Автор: Гость