1)Сколько людей ездит на автобусах, если известно, что их 48% от всего населения Ижевска, и нам до населения в 1000000 человек не хватает 389367 человек? (Ответ округлите до целого числа). * 2) Сколько процентов составляет пло...
Математика
1)Сколько людей ездит на автобусах, если известно, что их 48% от всего населения Ижевска, и нам до населения в 1000000 человек не хватает 389367 человек? (Ответ округлите до целого числа). * 2) Сколько процентов составляет площадь Ижевска от площади всей России? Площадь России равна 17075400 га. Округлите ответ до десятитысячных. * 3) . Сколько людей ездит на автобусах, если известно, что их 48% от всего населения Ижевска, и нам до населения в 1000000 человек не хватает 389367 человек? (Ответ округлите до целого числа). *
Ответ(ы):
Гость:
1.1000000-389367=610633 чел.-население г.Ижевска 2.610633 чел.-100% х чел -48 % 610633 чел.*48%:100%=293104 человек ездит на автобусах. Какова площадь Ижевска ?
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