1)сколько трёхзначных чисел. можно составить из цифр 3,4 и 5,если каждую из них разре??ается использовать один раз? 2) продаются воздушные шарики пять цветов.Мама разрешила Маше купить 2 разных шарика. Сколько вариантов есть у ...
Математика
1)сколько трёхзначных чисел. можно составить из цифр 3,4 и 5,если каждую из них разре??ается использовать один раз? 2) продаются воздушные шарики пять цветов.Мама разрешила Маше купить 2 разных шарика. Сколько вариантов есть у Маши?
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