1)сколько трёхзначных чисел. можно составить из цифр 3,4 и 5,если каждую из них разре??ается использовать один раз? 2) продаются воздушные шарики пять цветов.Мама разрешила Маше купить 2 разных шарика. Сколько вариантов есть у ...

Математика

1)сколько трёхзначных чисел. можно составить из цифр 3,4 и 5,если каждую из них разре??ается использовать один раз? 2) продаются воздушные шарики пять цветов.Мама разрешила Маше купить 2 разных шарика. Сколько вариантов есть у Маши?

Автор: Гость