1.сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -3 и 9 а)13; б) 12; в)11; г) другой ответ 2.расположите числа а= -4,6; b=3 целых 5/7; с=2 в порядке возрастания их модуля а) а,b,c в)a,c,b б)b,a,c г)другой ...

Математика

1.сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -3 и 9 а)13; б) 12; в)11; г) другой ответ 2.расположите числа а= -4,6; b=3 целых 5/7; с=2 в порядке возрастания их модуля а) а,b,c в)a,c,b б)b,a,c г)другой ответ 3.какое из данных чисел наименьшее? а)-99,89 б)1,098 в)-100,15 г)21,45 4.найдите среднее арифметическое чисел |-х| и |у| при х=2,8 и у=-4,6

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