1) сколько в дов живых организмов обитает в океане? 2) Какие факторы вляют на разноо??разие жизни в океане? 3) В каких частях Мирового океана разнобразие жизни наибольшее?
География
1) сколько в дов живых организмов обитает в океане? 2) Какие факторы вляют на разноо??разие жизни в океане? 3) В каких частях Мирового океана разнобразие жизни наибольшее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Формы жизни на нашей планете чрезвычайно разнообразны, и вряд ли кто-нибудь возьмет на себя смелость сказать: сколько же видов растений и животных обитает на Земле?. . О том, насколько приблизительны все оценки, свидетельствует такой факт: по различным данным, на Земле — от 10-20 до 100 млн. видов живых организмов.
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