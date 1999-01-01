1) сколько в дов живых организмов обитает в океане? 2) Какие факторы вляют на разноо??разие жизни в океане? 3) В каких частях Мирового океана разнобразие жизни наибольшее?

Гость: Гость:

1)Формы жизни на нашей планете чрезвычайно разнообразны, и вряд ли кто-нибудь возьмет на себя смелость сказать: сколько же видов растений и животных обитает на Земле?. . О том, насколько приблизительны все оценки, свидетельствует такой факт: по различным данным, на Земле — от 10-20 до 100 млн. видов живых организмов.