1. Слепая (не) нависть — плохой советчик. 2. Из всех болезней самая опасная — (не) в??жество. 3. Не бро- сай друга в (не) счастье. 4. Нужно учить (не) рассказом, а работой и показом. 5. Видно (не) ряху по грязной ру- ба...

Русский язык

1. Слепая (не) нависть — плохой советчик. 2. Из всех болезней самая опасная — (не) в??жество. 3. Не бро- сай друга в (не) счастье. 4. Нужно учить (не) рассказом, а работой и показом. 5. Видно (не) ряху по грязной ру- бахе. 6. Без хлопот и труда растёт (не) рожь, а лебеда. 1) без не не употребляются; 2) можно заменить синонимом без не; 3) при противопоставлении.

Автор: Гость