1)Согласны ли вы с утверждением, что период правления Александра III был периодом контрреформ, т.е. периодом ликвидации реформ предыдущего царствования?
История
1)Согласны ли вы с утверждением, что период правления Александра III был периодом контрреформ, т.е. периодом ликвидации реформ предыдущего царствования?
Ответ(ы):
Гость:
О нём можно писать очень много, это был интересный император. Например: Заслуги Александра III во внешней политике были отмечены Францией, которая назвала главный мост через р. Сену в Париже в честь Александра III (Мост Александра III, соединяющий Большой Дворец и Музей Армии) . Но и Германия, с которой при нем уже не было столь теплых отношений, как при его предшественниках, высоко его оценивала. Как говорил император Германии Вильгельм II после его смерти, «Вот это, действительно, был самодержавный Император»
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