1)составь схему рассуждений по условия задачи. 2)можно ли сформулировать задачу п??още . Запиши такую формулировку .Изменится ли при этом схема рассуждений . 3)реши задачу по действиям . 4)запиши её решение сложным выражение...

Математика

1)составь схему рассуждений по условия задачи. 2)можно ли сформулировать задачу п??още . Запиши такую формулировку .Изменится ли при этом схема рассуждений . 3)реши задачу по действиям . 4)запиши её решение сложным выражением . Собранные с двух участков помидоры погрузили в 3 ц в каждый .Сколько центнеров помидоров собрали со второго участка ,если с первого собрали 59 ц .

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