1)составь схему рассуждений по условия задачи. 2)можно ли сформулировать задачу п??още . Запиши такую формулировку .Изменится ли при этом схема рассуждений . 3)реши задачу по действиям . 4)запиши её решение сложным выражение...
Математика
1)составь схему рассуждений по условия задачи. 2)можно ли сформулировать задачу п??още . Запиши такую формулировку .Изменится ли при этом схема рассуждений . 3)реши задачу по действиям . 4)запиши её решение сложным выражением . Собранные с двух участков помидоры погрузили в 3 ц в каждый .Сколько центнеров помидоров собрали со второго участка ,если с первого собрали 59 ц .
Ответ(ы):
Гость:
ДАНО А = 59 ц - урожай с поля №1 Г = 3 ц - грузоподъемность машины НАЙТИ Б = ? - урожай с поля №2 ДУМАЕМ Не дано количество машин для вывоза РЕШЕНИЕ Обозначим число машин = М Пишем "сложное" выражение (А+Б) = Г*М Упрощаем и получаем Б = Г*М - А = 3*Ь-59 ОТВЕТ : 3 *М-59 собрали с поля №2.
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