1. составить по задаче схему рассуждений и решить её. На путь из одного города в другой автомобилист потратил 12 ч. Из них шестую часть от отдыхал, а остальное время ехал со скоростью 85 км/ч. На каком расстоянии друг от друга...
Математика
1. составить по задаче схему рассуждений и решить её. На путь из одного города в другой автомобилист потратил 12 ч. Из них шестую часть от отдыхал, а остальное время ехал со скоростью 85 км/ч. На каком расстоянии друг от друга расположены города 2. Измени условия задачи так, чтобы её решение стало короче. Запиши кратко новую задачу и реши её. 3. Измени условия данной задачи так, чтобы её решение стало длиннее. Запиши кратко новую задачу и реши её.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ-схема 1. 1/6 - часть времени отдыхал = уменьшить время. S = V*t РЕШЕНИЕ 1) 12 : 6 = 2 часа отдыхал 2) 12 - 2 = 10 часов ехал 3) 85 *10 = 850 км - расстояние - ОТВЕТ Задача 2. Отдыхал 2 часа 1) 12-2 = 10 2) 85*10=850 Задача 3 Через 6 часов поездки отдыхал 2 часа. Сколько проехал ДО отдыха? Расстояние между пунктами? Решение 1) 85*6 = 510 км - до отдыха - ОТВЕТ 2) 12 - 6-2 = 4 ч - после отдыха 3) 85*4 = 340 км - после отдыха. 4) 510 + 340= 850 км - расстояние - ОТВЕТ
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