1. составить по задаче схему рассуждений и решить её. На путь из одного города в другой автомобилист потратил 12 ч. Из них шестую часть от отдыхал, а остальное время ехал со скоростью 85 км/ч. На каком расстоянии друг от друга...

Математика

1. составить по задаче схему рассуждений и решить её. На путь из одного города в другой автомобилист потратил 12 ч. Из них шестую часть от отдыхал, а остальное время ехал со скоростью 85 км/ч. На каком расстоянии друг от друга расположены города 2. Измени условия задачи так, чтобы её решение стало короче. Запиши кратко новую задачу и реши её. 3. Измени условия данной задачи так, чтобы её решение стало длиннее. Запиши кратко новую задачу и реши её.

Автор: Гость