1. Составить программу вычесления значения функций у по формуле у = 3cos(5x) , для которой значение аргумента х введите с клавиатуры. 2.Составьте программу для решения слкдующей задачи. Ежедневно молочная ферма надаивает Х л м...

Информатика

1. Составить программу вычесления значения функций у по формуле у = 3cos(5x) , для которой значение аргумента х введите с клавиатуры. 2.Составьте программу для решения слкдующей задачи. Ежедневно молочная ферма надаивает Х л молока.Найдите количество молока, полученный за B дней. 3 Дано двузначное число. Вывести вначале его левую цифру(десятки, а затем - его правую цифру(еденицы). Для нахождения десятков использовать операциюделения нацело, для нахождения едениц - операцию взятия остатка от деления. 4. Дано целое число, большее 999. Используя одну операцию деления нацело и одну операцию взятия остатка от деления, найти цифру, соответсвующую разряду сотен в записи этого числа. 5. Выведите с клавиатуры два числа: А и В. Если лба числа четные, то вычеслите их сумму и выведите результат на экран. Если оба - нечетные,то найдите произведение этих чисел и выведите результат. Иначе, увеличьте все числа в пять раз и выведите результаты. Ребята помогите пожалуйста

Автор: Гость