1. Составьте формулу вещества, состоящую из двух атомов серы. Укажите вид химическ??й связи. Составьте схему ее образования. Укажите валентность и степень окисления каждого атома. 2. Какие виды химической связи можно предполож...
Химия
1. Составьте формулу вещества, состоящую из двух атомов серы. Укажите вид химическ??й связи. Составьте схему ее образования. Укажите валентность и степень окисления каждого атома. 2. Какие виды химической связи можно предположить между атомами в сульфате натрия Na2SO4? Чем отличается ионная связь от ковалентной полярной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)S2-ковалентная неполярная S:S валентность || степень окисления -2 2)ионная связь присутствует между Ме(металлом) и НеМе(неметаллом) ковалентная полярная между разными атомами НеМе
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