1)составьте текст телефонного разговора в роли аресата и адресанта 2)составьте текст делового письма в комиссию по защите прав потребителя за некачественно приобретенную продукцию

Гость: Гость:

Здравствуйте Коля, вы моё письмо получили, нет Оля, наверно, по дороге затерялась.- Ой как жаль, я не могу рассказать, то что написала там -Оля вы не огарчайтесь, я уволнение получил на месец. _Ой как хорошо, то гда я жду тебя. -Хорошо до встречи!!