1)составьте текст телефонного разговора в роли аресата и адресанта 2)составьте текст делового письма в комиссию по защите прав потребителя за некачественно приобретенную продукцию

Технология
1)составьте текст телефонного разговора в роли аресата и адресанта 2)составьте текст делового письма в комиссию по защите прав потребителя за некачественно приобретенную продукцию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте Коля, вы моё письмо получили, нет Оля, наверно, по дороге затерялась.- Ой как жаль, я не могу рассказать, то что написала там -Оля вы не огарчайтесь, я уволнение получил на месец. _Ой как хорошо, то гда я жду тебя. -Хорошо до встречи!!
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