1) спишите строчки с выделенными словами. 2) сравните сказуемые. поставьте к ним вопросы. Жил-был царь Дадон. Смолоду был грозен он(он подч _) И соседям то и дело Наносил( подч двумя чертами) биды смело. Но под старость захотел...

Русский язык

1) спишите строчки с выделенными словами. 2) сравните сказуемые. поставьте к ним вопросы. Жил-был царь Дадон. Смолоду был грозен он(он подч _) И соседям то и дело Наносил( подч двумя чертами) биды смело. Но под старость захотел( подч двумя чертами) Отдохнуть( подч двумя чертами) от ратных дел И покой себе устроить( подч двумя чертами); Тут соседи (подч _____) беспокоить (подч двумя чертами) Стали (подч двумя чертами) старого царя, Страшный вред ему творя.

Автор: Гость