1. Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания Писатели и поэты в своих произведениях утв...рждают красоту пр...роды говорят о единстве человека и природы о бережн. ..м к ней отношени.... Но природа ок...за...

1. Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания Писатели и поэты в своих произведениях утв...рждают красоту пр...роды говорят о единстве человека и природы о бережн. ..м к ней отношени.... Но природа ок...залась в большой беде. На протяжени... веков люди брали у неё всё что хотели н...чего и н...кого (не) ж...лея (н...) задумываясь о последствиях. Немало р...стений и животных из-за этого уже и...чезло с лица Земли, а многие другие вот-вот и...чезнут. Вместо лесов во многих местах по вине людей по...вились пустыни, а вместо чистых рек пот...кли мутные потоки из которых нельзя пить в которых опас...но купат...ся. На лесных опушках год от года всё меньше бабочек. стрекоз цветов. Зато всё больше мусора кострищ полома...ых деревьев. Каждый человек должен понять что природе сейчас плохо. И об...зательно помоч... ей. Об...зательно! Как другу попавшему в беду. Люби и охраняй природу! эти слова надо обратить к себе. 2.Грамматическое задание: = фонетический разбор слов: единство, купаться = морфемный разбор слов: задумываясь, поломанных, появились = синтаксический разбор предложения: Писатели и поэты в своих произведениях...