1)Среди этой нищей, пьяной и срамной толпы ходили юродивые – эти живые святые Моск??вской Руси... 2)Вот он, нагой человек в веригах, зашел в лавку, забрал что хотел и пошел прочь. Из первого и второго предложения выпишите сло...
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1)Среди этой нищей, пьяной и срамной толпы ходили юродивые – эти живые святые Моск??вской Руси... 2)Вот он, нагой человек в веригах, зашел в лавку, забрал что хотел и пошел прочь. Из первого и второго предложения выпишите слова, в которых все соглазные-звонкие звуки.Произведите фонетичческий разбор одного из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:юродивые 2:ногой, веригах,лавку
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