1)Среди записанных ниже выржений выберите то,значение которого является наименьш??м. 5.6-❶/❺....2)2❸/❹...3)2/0.6+1.4 2)среди записанных ниже чисел выберите наименьшее. √47....2)4√7....3)16...4)2√3+9√2 3)Найдите корни уравне...
Математика
1)Среди записанных ниже выржений выберите то,значение которого является наименьш??м. 5.6-❶/❺....2)2❸/❹...3)2/0.6+1.4 2)среди записанных ниже чисел выберите наименьшее. √47....2)4√7....3)16...4)2√3+9√2 3)Найдите корни уравнения 3х^2+14x+15=0,в ответе укажите меньший из них 6)запишите номера верных равенств. 1)а^2-6a+3=(a-3)(a+3).... 2)(b+1)(43-a)=-(a-4)(1+b)... 3)36-a^2=(6-a)(a+6).... 4)(a+4(5-a)=a+20-a^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1) 5,6 - 1/5 = 56/10 - 2/10 = 54/10 = 5,4 2) 2 3/4 = 11/4 = 275/100 = 2,75 3) 2/0,6 + 1,4 = 2: 6/10 + 1.4 = 2 * 10/6 + 1,4 = 10/3 + 14/10 = (100 + 42)/30 = 142/30 = 71/30 = 2 11/30 2 11/30 < 2,75 < 5,4 Ответ: 3) 2 11/30 2) 1) √47 2) 4√7 = √ (16*7)=√112 3)16 = √256 4)2√3+9√2 = √12 + √162 = √(12 + 162)=√174 √47<√112<√174<√256 Ответ: 1) √47 3) 3х²+14x+15=0 D = b2 - 4ac = 142 - 4·3·15 = 196 - 180 = 16 x₁ = (-14 - √16)/2·3 = (-14 - 4)/6 = -18/6 = -3 x₂ = (-14 +√16)/ 2·3 = (-14 + 4)/6 = -10/6 = -5/3 = -1 2/3 -3 < -1 2/3Ответ: -3 6) 1) а²-6a+3= (а-3)² , а не (a-3)(a+3), значит, это неверное равенство 2)(b+1)(4-a)=-(a-4)(1+b) верное равенство 3)36-a²=(6-a)(a+6) верное равенство 4)(a+4)(5-a)=a + 20- a ² верное равенство Ответ: 2,3,4
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