1)Среди записанных ниже выржений выберите то,значение которого является наименьш??м. 5.6-❶/❺....2)2❸/❹...3)2/0.6+1.4 2)среди записанных ниже чисел выберите наименьшее. √47....2)4√7....3)16...4)2√3+9√2 3)Найдите корни уравне...

Математика

1)Среди записанных ниже выржений выберите то,значение которого является наименьш??м. 5.6-❶/❺....2)2❸/❹...3)2/0.6+1.4 2)среди записанных ниже чисел выберите наименьшее. √47....2)4√7....3)16...4)2√3+9√2 3)Найдите корни уравнения 3х^2+14x+15=0,в ответе укажите меньший из них 6)запишите номера верных равенств. 1)а^2-6a+3=(a-3)(a+3).... 2)(b+1)(43-a)=-(a-4)(1+b)... 3)36-a^2=(6-a)(a+6).... 4)(a+4(5-a)=a+20-a^2

Автор: Гость