1. Средний балл по тесту в классе равен 24, а средний балл по этому тесту у мальчи-ков равен 18. Каков средний балл по этому тесту у девочек, если в классе девочек на 20% больше, чем мальчиков?С подробным ответом пожайлуста! Д...

Гость: Гость:

Решение: Обозначим количество мальчиков в классе за (х) чел, тогда согласно условия задачи, количество девочек в классе составляет: х+20%*х:100%=х+0,2*х=1,2х (чел) Всего мальчиков и девочек в классе: х+1,2х=2,2х (чел) Общий суммовой тестовый балл всего класса равен: 24*2,2х=52,8х Обший суммовой тестовый балл у мальчиков равен: 18*х=18х Отсюда: Общий суммовой тестовый балл у девочек составляет: 52,8х-18х=34,8х Разделим общий суммовой тестовый балл у девочек на количество девочек в классе, найдём средний балл по тесту у девочек: 34,8х/1,2х=29 Ответ: Средний балл по тесту у девочек в классе равен 29