1. Свойства алюминия как простого вещества. Укажите 3 элемента правильного ответа ??з перечня: а) Пластичное в-во б) Серебристо-белая жидкость в) Проводит эл. ток г) Растворяется в кислотах д) Растворяется в воде 2. Реакц...

Химия

1. Свойства алюминия как простого вещества. Укажите 3 элемента правильного ответа ??з перечня: а) Пластичное в-во б) Серебристо-белая жидкость в) Проводит эл. ток г) Растворяется в кислотах д) Растворяется в воде 2. Реакция между нитратом серебра и хлоридом магния. Что из этого получается: а) выделение газа б) растворение осадка в) выпадание осадка г) изменение цвета

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