1. Свойства алюминия как простого вещества. Укажите 3 элемента правильного ответа ??з перечня: а) Пластичное в-во б) Серебристо-белая жидкость в) Проводит эл. ток г) Растворяется в кислотах д) Растворяется в воде 2. Реакц...
Химия
1. Свойства алюминия как простого вещества. Укажите 3 элемента правильного ответа ??з перечня: а) Пластичное в-во б) Серебристо-белая жидкость в) Проводит эл. ток г) Растворяется в кислотах д) Растворяется в воде 2. Реакция между нитратом серебра и хлоридом магния. Что из этого получается: а) выделение газа б) растворение осадка в) выпадание осадка г) изменение цвета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Свойства алюминия как простого вещества. а) Пластичное в-во в) Проводит эл. ток г) Растворяется в кислотах 2. Реакция между нитратом серебра и хлоридом магния. Что из этого получается: в) выпадание осадка г) изменение цвета
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какие степени окисления могут иметь металлы в своих соидинениях? Приведите приме??ы на каждый случай!
Литература
Чернеет лес, теплом разбуженный Весенней сыростью объят. А уж на ниточках жемчу??ины От ветра каждого дрожат. Бутонов круглые бубенчики ...
Русский язык
Русский язык
Русский язык