1. Точе_ый карандаш, заточе_ый карандаш, штопа_ые носки, заштопа_ые носки, чище_ые ботинки, почище_ые ботинки, золочё_ые часы, ране_ый солдат, ране_ый в бою солдат. 2. Неморже_ая рыба, мороже_ая на зиму рыба, м...
1. Точе_ый карандаш, заточе_ый карандаш, штопа_ые носки, заштопа_ые носки, чище_ые ботинки, почище_ые ботинки, золочё_ые часы, ране_ый солдат, ране_ый в бою солдат. 2. Неморже_ая рыба, мороже_ая на зиму рыба, мощё_аяулица, немощё_ая площадь, невымоще_ая брусчаткой улица. 3. Организова_ый матч, образова_ый клуб, дресирова_ые медведи, загримирова_ый актёр, иллюстрирова_ый журнал, импровезирова_ый концерт, кова_ый сундук, подкова_ая лошадь, кова_ый мастером меч, жёва_ый лист, пережёва_ый новости. 4.Назва_ый брат, назва_ый выше, смышлё_ый малыш, посажё_ый отец, посаже_ые цветы, неслыха_ый поступок, жела_ый гость, свяще_ый долг, невида_ая щедрость.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)Точеный карандаш,заточенный карандаш, штопаные носки, заштопанные носки, чищеные ботинки, почищенные ботинки, золоченые часы, раненый солдат. 2)Не мороженная рыба, мороженная на зиму рыба, мощеная улица, немощеная площадь, не вымощенная брусчаткой улица. 3)Организованный матч, образованный клуб, дрессированные медведи, загримированный журнал, импровизированный концерт, кованный сундук, подкованная лошадь, кованый мастером меч, жеванный лист, пережеванный лист, пережеванные новости. 4)Названый брат, названый выше, смышленый малыш, посаженный отец, посаженные цветы, неслыханный поступок, желанный гость, священный долг, невиданная щедрость.