1. Точки А, В, С лежать на одній прямій а, причому АВ = 15 см, АС = 7 см, ВС = 8 см. Яка з точок лежить між двома іншими?

Разное

1. Точки А, В, С лежать на одній прямій а, причому АВ = 15 см, АС = 7 см, ВС = 8 см. Яка з точок лежить між двома іншими?

Автор: Гость