1. Точки А, В, С лежать на одній прямій а, причому АВ = 15 см, АС = 7 см, ВС = 8 см. Яка з точок лежить між двома іншими?

Разное
1. Точки А, В, С лежать на одній прямій а, причому АВ = 15 см, АС = 7 см, ВС = 8 см. Яка з точок лежить між двома іншими?
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