1 тонна вычесть 1центнер 1киллограмм 1грамм

1 тонна вычесть 1центнер 1киллограмм 1грамм

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1 тонна - 1000кг 1 центнер - 100кг 1 килограм - 1кг 1 грамм - 0.01кг 1000-100-1-0.01 = 898.99
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