1.треба запитати в (iмя та по батьковi класного керiвника). 2. Це питання треба узгоди??и з ( iмя та по батьковi директора школи). 3 . Пiдготуэмо привiтання ( iмя , по батьковi та прiзвище бiблiотекаря).4. Попросимо пiдручник у...

Українська мова

1.треба запитати в (iмя та по батьковi класного керiвника). 2. Це питання треба узгоди??и з ( iмя та по батьковi директора школи). 3 . Пiдготуэмо привiтання ( iмя , по батьковi та прiзвище бiблiотекаря).4. Попросимо пiдручник у (iмя, по батьковi учителя украинськои мови)

Автор: Гость