1.треба запитати в (iмя та по батьковi класного керiвника). 2. Це питання треба узгоди??и з ( iмя та по батьковi директора школи). 3 . Пiдготуэмо привiтання ( iмя , по батьковi та прiзвище бiблiотекаря).4. Попросимо пiдручник у...
Українська мова
1.треба запитати в (iмя та по батьковi класного керiвника). 2. Це питання треба узгоди??и з ( iмя та по батьковi директора школи). 3 . Пiдготуэмо привiтання ( iмя , по батьковi та прiзвище бiблiотекаря).4. Попросимо пiдручник у (iмя, по батьковi учителя украинськои мови)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Треба запитати в класного керівника,Евгенії Володимирівни. 2.Це питання требя узгодити з директором школи ,Оксаною Владиславівною. 3.Підготуємо привітання бібліотекаря,Дмитра Ярославовича. 4.Попросимо підручник в учителя української мови,Наталі Петрівни.
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