1. Ціну на товар, який коштував 1500 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну зб??льшили на 20 %. Якою є ціна товару після двох переоцінок? 2. До магазину надійшли книжки за ціною 10 грн 50 коп. Націн¬ка магазину стан...

Математика

1. Ціну на товар, який коштував 1500 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну зб??льшили на 20 %. Якою є ціна товару після двох переоцінок? 2. До магазину надійшли книжки за ціною 10 грн 50 коп. Націн¬ка магазину становить 20 %. Під час оптової закупівлі робиться знижка 5 %. Якою буде ціна книжки при оптовій закупівлі?

Автор: Гость