1. Ціну на товар, який коштував 1500 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну зб??льшили на 20 %. Якою є ціна товару після двох переоцінок? 2. До магазину надійшли книжки за ціною 10 грн 50 коп. Націн¬ка магазину стан...
Математика
1. Ціну на товар, який коштував 1500 грн, спочатку зменшили на 20 %, а потім нову ціну зб??льшили на 20 %. Якою є ціна товару після двох переоцінок? 2. До магазину надійшли книжки за ціною 10 грн 50 коп. Націн¬ка магазину становить 20 %. Під час оптової закупівлі робиться знижка 5 %. Якою буде ціна книжки при оптовій закупівлі?
Ответ(ы):
Гость:
(100-20)/100 * (100 + 20)/100 = 0,8*1,2=0,96 , т.е. цена товара стала 96% от первоначальной, а это 1500*96:100=1440 грн.
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