1. Турист, выйдя из палатки, шёл по равнине, поднялся на гору и сразу возвратился п?? тому же пути. При этом турист прошёл 12 км, а всё путешествие заняло 3 ч 30 мин. Какова длина спуска, если по равнине турист шёл со скорость...

Физика

1. Турист, выйдя из палатки, шёл по равнине, поднялся на гору и сразу возвратился п?? тому же пути. При этом турист прошёл 12 км, а всё путешествие заняло 3 ч 30 мин. Какова длина спуска, если по равнине турист шёл со скоростью 4 км/ч, вверх-со скоростью 2 км/ч, а вниз-со скоростью 6 км/ч. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Можно ли решить задачу, если все путешествие заняло 4 ч, скорость движения туриста по равнине 3 км/ч, а остальные данные остались теми же.

Автор: Гость