1. Турист, выйдя из палатки, шёл по равнине, поднялся на гору и сразу возвратился п?? тому же пути. При этом турист прошёл 12 км, а всё путешествие заняло 3 ч 30 мин. Какова длина спуска, если по равнине турист шёл со скорость...
Физика
1. Турист, выйдя из палатки, шёл по равнине, поднялся на гору и сразу возвратился п?? тому же пути. При этом турист прошёл 12 км, а всё путешествие заняло 3 ч 30 мин. Какова длина спуска, если по равнине турист шёл со скоростью 4 км/ч, вверх-со скоростью 2 км/ч, а вниз-со скоростью 6 км/ч. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Можно ли решить задачу, если все путешествие заняло 4 ч, скорость движения туриста по равнине 3 км/ч, а остальные данные остались теми же.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно решить с помощью ниезвестных, пусть x-равнина, y-подъём, или спуск: x+y+y+x= 12 По равнине 2х/4, подъема у/2, спуска у/6, всего по условию 3,5 часа 2х/4 + у/2 + у/6 = 3,5 Далее составляем систему: 2х + 2у = 12 2х/4 + у/2 + у/6 = 3,5 Решаем: х = 3 у = 3 Ответ: длина склона горы 3 км
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