1)У Артёма,Дениса и Юры вместе 20 фунтов.У Артёма 7фунтов,у Дениса 5 фунтов.Сколько фунтов у Юры?2)Три разные булочки стоят 12евро.Булочка с маком стоит 4 евро,с повидлом-3 евро.Сколько стоит булочка с кунжутом?2 способа решени...

Математика
1)У Артёма,Дениса и Юры вместе 20 фунтов.У Артёма 7фунтов,у Дениса 5 фунтов.Сколько фунтов у Юры?2)Три разные булочки стоят 12евро.Булочка с маком стоит 4 евро,с повидлом-3 евро.Сколько стоит булочка с кунжутом?2 способа решения?3)Альбом,тетрадь и блокнот стоят 100 рублей.Альбом стоит 50 рублей,тетрадь 30рублей.Сколько стоит блокнот?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)8у юри 2)5з кунжутом 3)20блокнот
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