1)У Артёма,Дениса и Юры вместе 20 фунтов.У Артёма 7фунтов,у Дениса 5 фунтов.Сколько фунтов у Юры?2)Три разные булочки стоят 12евро.Булочка с маком стоит 4 евро,с повидлом-3 евро.Сколько стоит булочка с кунжутом?2 способа решени...

Математика

1)У Артёма,Дениса и Юры вместе 20 фунтов.У Артёма 7фунтов,у Дениса 5 фунтов.Сколько фунтов у Юры?2)Три разные булочки стоят 12евро.Булочка с маком стоит 4 евро,с повидлом-3 евро.Сколько стоит булочка с кунжутом?2 способа решения?3)Альбом,тетрадь и блокнот стоят 100 рублей.Альбом стоит 50 рублей,тетрадь 30рублей.Сколько стоит блокнот?

Автор: Гость