1. У гусей красные лапы доминируют над желтыми, а бугорок на клюве над его отсутствием. Гетерозиготного гуся с красными лапами с бугорком скрестили с гусихой с желтыми лапами без бугорка на клюве. А) Сколько типов гамет образу...
Биология
1. У гусей красные лапы доминируют над желтыми, а бугорок на клюве над его отсутствием. Гетерозиготного гуся с красными лапами с бугорком скрестили с гусихой с желтыми лапами без бугорка на клюве. А) Сколько типов гамет образуется у гуся? Б) Какова вероятность (в частях) рождения гусенка с красными лапами? В) Какова вероятность (в %) рождения гусенка с желтыми лапами, без бугорка? Г) Какова вероятность (в %) рождения гусенка с бугорком? Д) Сколько разных генотипов может быть среди гусят? 2. Красная масть рецессивная по отношению к черной, а безрогость доминирует над рогатостью. Красная, рогатая корова от скрещивания с гетерозиготным черным, безрогим быком принесла красного, рогатого теленка. Каковы генотипы всех животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А кр, а жел, В бугор, в нет бугра. Родители : (ж)аавв *(м)АаВв Гаметы : ав, АВ, ав, Ав, аВ ( у гуся 4 типа гамет) Дети :АаВв(кр с буг), аавв(жел, без буг), Аавв(кр, без буг), ааВв(желт с бугор). С красными лапами один к одному, желт без бугоркка 1 к 4 т.е. 25 % 50% рождение гуся с бугорком 4 генотипа у гусят. 2 задача. А черн, а кр. В безр, в рог. Родит :(ж) аавв *(м)АаВв Гаметы: ав, ав, АВ,Ав,аВ Дети :АаВв, аавв(вот этого она родила), Аавв, ааВв
Гость:
2 задача. А черн, а кр. В безр, в рог. Родит :(ж) аавв *(м)АаВв Гаметы: ав, ав, АВ,Ав,аВ Дети :АаВв, аавв(вот этого она родила), Аавв, ааВв
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