1. У гусей красные лапы доминируют над желтыми, а бугорок на клюве над его отсутствием. Гетерозиготного гуся с красными лапами с бугорком скрестили с гусихой с желтыми лапами без бугорка на клюве. А) Сколько типов гамет образу...

Биология

1. У гусей красные лапы доминируют над желтыми, а бугорок на клюве над его отсутствием. Гетерозиготного гуся с красными лапами с бугорком скрестили с гусихой с желтыми лапами без бугорка на клюве. А) Сколько типов гамет образуется у гуся? Б) Какова вероятность (в частях) рождения гусенка с красными лапами? В) Какова вероятность (в %) рождения гусенка с желтыми лапами, без бугорка? Г) Какова вероятность (в %) рождения гусенка с бугорком? Д) Сколько разных генотипов может быть среди гусят? 2. Красная масть рецессивная по отношению к черной, а безрогость доминирует над рогатостью. Красная, рогатая корова от скрещивания с гетерозиготным черным, безрогим быком принесла красного, рогатого теленка. Каковы генотипы всех животных?

Автор: Гость